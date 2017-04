Good Bye John Terry...

'Je n'oublierai jamais le voyage incroyable que nous avons fait...'

Une page se tourne du côté des Blues, un livre se ferme pour ce défenseur historique depuis le début des années 2000. Après 22 piges de loyaux services, le défenseur de 36 ans estime qu’il est temps, pour lui, de s’en aller.

Arrivé en 1995, dernier membre de l’équipe à être arrivé avant l’ère Roman Abramovitch, le joueur a tout remporté et il est le joueur le plus capé de l’histoire du club avec 713 matchs (578 avec le brassard de capitaine) pour 66 buts.

Cependant John Terry n’a pas encore été précis à propos de ce qu’il compte faire dans le futur…

« Après 22 années, il y a tant à dire et tant de personnes à remercier dans ce grand club. [...] Le club et moi avons toujours eu une relation fantastique, qui se poursuivra au-delà de ma carrière de joueur. Nous avons eu des échanges positifs mais après avoir pris en compte chaque détail avec attention, j'ai décidé que c'était le bon moment pour partir. »

« Je pense que j'ai encore beaucoup à offrir sur le terrain mais je comprends que les opportunités ici à Chelsea seront limitées pour moi. Je suis désireux de continuer à jouer et je chercherai donc à poursuivre un nouveau défi. Je serai toujours un Blues et je suis désespéré de terminer ma dernière saison en tant que joueur de Chelsea avec plus de titres. Enfin, les mots ne peuvent pas décrire l'amour que j'ai pour notre club de football et nos étonnants fans de Chelsea. Je tiens à remercier tous et chacun de vous du fond de mon coeur pour le soutien incroyable que vous m'avez montré au cours des années. Vous représentez le monde pour moi et chaque trophée que nous avons gagné pendant mon passage au club, nous l'avons gagné ensemble. Je n'oublierai jamais le voyage incroyable que nous avons fait. Merci beaucoup pour tout. »