Sofiane en une de 20 Minutes !

​Le rappeur fait la une et en profite pour s’expliquer sur ‘’Toka’’.

Arriver à sortir un clip à Marseille et être en une du journal 20 Minutes la même journée, voilà bien un défi pour Sofiane, l’homme omniprésent. Vous pouvez le croiser dans votre jardin, sur la plage, sur l’autoroute, et maintenant aussi dans votre journal donc.

Fianso a été choisi pour faire la couverture ddu 20 Minutes d’aujourd’hui, et il en profite pour s’expliquer sur la polémique provoquée par le clip de ‘’Toka’’ : ‘’Je suis hyper flatté que la ménagère de moins de 50 ans entende parler de moi au JT. C’est normal que ce soit un choc de découvrir ma musique pour certaines personnes. Mais nous aussi parfois on est choqué quand un politicien conservateur parle de nous ou qu’un média grand public rabaisse une légende du rap qui a changé nos vies. Mais après le choc social et culturel, il y aura peut-être des rencontres, des rapprochements. Même si on sait qu’on joue serré à chaque fois, c’est génial de participer, à ma petite échelle, à ça’’.

Il s’exprime aussi sur le fait qu’il refuse le rôle de porte-parole des cités, réaffirme qu’il n’est pas un modèle, et préfère laisser ce rôle aux associations. Il se livre aussi sur le fait qu’il ‘’assume sa schizophrénie, le grand écart entre les clips hardcore et les interviews où certains sont surpris de voir que je parle français, que je maîtrise la syntaxe’’.

Le rappeur garde donc la tête sur les épaules, en attendant le 12 Mai et la sortie de son nouveau projet, ‘’Bandit Saleté’’.