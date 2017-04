Soprano, plus gros vendeur de billets de France !

​Avec son ‘’Everest Tour’’, Soprano plane au-dessus du game.

Hier, on vous annonçait que Soprano avait franchi la barre des 300.000 albums vendus pour son album ‘’L’Everest’’, gagnant au passage un triple disque de platine bien mérité. Des chiffres qui font rêver tous les rappeurs français, d’autant plus que Soprano n’achète plus de vue depuis longtemps, et qu’il est l’un des rares à ne pas avoir besoin du streaming pour péter les scores.

Les chiffres, qui prennent de plus en plus d’importance dans le game, sont d’ailleurs sans appel : Soprano est le plus gros vendeur de billets de concert en France depuis novembre 2016. En moins de 6 mois, le rappeur / chanteur de Marseille, membre des Psy4 de la Rime, a vendu 500 000 places de concerts, pour son ‘’Everest Tour’’ selon Le Parisien!

Le tout en plus de 100 dates, et ça n’est pas fini, puisque le concert de Sopra à Bercy, le 30 septembre prochain, a déjà fait vendre plusieurs milliers de places. Il n’en reste plus beaucoup, alors si vous voulez aller le voir, dépêchez-vous !