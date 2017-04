Les records quasi impossibles à aller chercher en NBA !

Westbrook vient de faire tomber un record, mais ceux-là sont impossibles…

Comme nous vous le disions, Russell Westbrook est entré dans la légende en signant son 42e triple-doubles de la saison. Le meneur de jeu a balayé l’histoire pour se faire une place parmi les légendes. Mais il existe de nombreux records que personne n’est prêt de faire tomber.

En 1990 face à Denver, Scott Skiles a réussi 30 passes décisives sous le maillot d’Orlando. En 2008, face aux Bulls alors qu’il évoluait à Milwaukee, Ramon Sessions avait réussi un match à 24 passes. Depuis personne n’a fait mieux…

Mais lorsqu’il s’agit de régularité en termes de passes décisives, c’est du côté de John Stockton qu’il faut aller voir. En 1989-1990, il a affiché une moyenne de 14,54 passes. Depuis, personne n’a pu s’en rapprocher à part lui-même, en passant de Nash à Rondo.

Elmore Smith, ce nom ne vous dit rien ? Nous non plus… mais c’est l’homme qui a réussi le plus de contres en match NBA. En 1973, il avait stoppé en plein air 17 fois les Blazers.

Les 100 points en un match de Wilt Chamberlain. Cela paraît impossible d’aller chercher une telle performance aujourd’hui. Le seul à s’être approché de lui c’est Kobe Bryant, face à Toronto en 2006, avec ses 81 points.

Sa moyenne de points à 50,4 sur la saison 1961-1962 semble également intouchable. Toujours du côté de Wilt the Stilt, mais cette fois on parle des rebonds. En 1960 avec Philadelphie face aux Celtics, il a réussi 55 rebonds ! Qui pour le battre ? Personne, même Denis Rodman n’a jamais réussi à faire mieux.

Wilt Chamberlain, encore et toujours… Lors de la saison 1961-1962, il a joué 3882 minutes sur 3890 possibles avec une moyenne de 48,5 minutes/match. Vous imaginez bien que les prolongations ont été compté puisqu’un match dure 48 minutes…

Et on termine avec AC Green qui n’a jamais manqué une rencontre jusqu’à sa retraite. Entre 1986 et 2001, l’ancien intérieur des Lakers puis des Suns a disputé 1192 matchs de suite.

