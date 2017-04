Blaise Matuidi CHARO !

Pour son anniversaire, Matuidi plante et envoie une dédicasse à Niska !

Cette nuit, le Paris Saint-Germain a écrasé Guingamp (4-0) au Parc des Princes.

C’était également le trentième anniversaire de Blaise Matuidi et il l’a fêté de la plus belle des manières. Dans le temps additionnel, Lucas adresse un centre ras-de-terre au charognard qui parachève le succès parisien. Et le voilà qu’il entame une nouvelle célébration en hommage à Niska, cette fois le milieu de terrain ne déploie pas ses ailes comme un Charo mais mime une personne en train de courir.

« C’est une autre dédicace à Niska. Il a sorti un nouvel album et son nouveau single « B.O.C. » C’était un petit clin d’œil pour lui. »

C’est dans le vestiaire, torse nu et en présence d’un gâteau, que le joueur a tenu un discours à ses coéquipiers.

« On a un magnifique groupe. Ça fait longtemps que je suis là, je prends énormément de plaisir à être avec vous les gars et j'espère vraiment qu'on va aller gagner ce titre. »

Bon anniversaire de la part de toute l'équipe de Generations !