LRK vous balance le clip de ‘’Ghost II’’ !

​Découvrez ‘’Ghost II’’, le dernier clip de LRK !

Si vous ne connaissez pas LRK, le rappeur de Seine Saint-Denis, il ne fait aucun doute que vous allez bientôt entendre parler de lui ! Ses sons sentent très fort la rue, son autotune agressif arrache les oreilles, et le MC sait s’entourer quand il s’agit de ramener du monde dans son clip !

La preuve avec ‘’Ghost II’’, puisque le rappeur a amené Kalash Kriminel, ZIKXO et le 119 Collectif, une belle équipe de chiens fou pour un clip bien énervé. On valide! Et vous?

On vous remet le lien pour la partie 1 de ''Ghost'', sortie il y a quelques temps.