Kodak Black accusé de violences (encore…) !

​Le gars n’arrête jamais les conneries…

Déjà être en prison et continuer à faire grossir son casier, voilà une ‘’performance’’ dont tout le monde n’est pas capable, et c’est tant mieux… Pourtant, certains rappeurs arrivent à repousser les limites de la bêtise toujours plus loin, puisque Kodak Black, actuellement en détention à Broward Country, vient d’ajouter une autre page à un dossier judiciaire déjà bien fourni.

Il vient en effet d’être accusé de violences, une fois de plus, cettte fois-ci envers l’une des employées du club de strip-tease Climaxx. Les faits se sont déroulés le 2 février, et la strip teaseuse aurait repoussé Kodak, ce qu’il l’a mis dans une colère noire, au point de la frapper à plusieurs endroits avant de lui envoyer des coups de pieds…

Les faits ne sont pour l’instant toujours pas confirmés, et Kodak devrait paraître devant les tribunaux le 19 avril, probablement pour écoper d’une rallonge de peine, lui qui vient à peine de sortir son premier album, ‘’Painting Pictures’’, le 31 mars dernier, à seulement 19 ans…