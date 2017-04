Birdman célèbre le milliard de disques de Cash Money Records!

​Birdman est plus que jamais dans le biz…

A l’heure où le streaming a pris une importance incroyable dans le game, vendre des disques est devenu une chose de plus en plus compliquée, même pour les plus gros labels ou maisons de disques. Pourtant, certains parviennent encore à en vendre de manière conséquente !

C’est le cas de Birdman, patron du label Cash Money Records, et rappeur à ses heures perdues (ou quand tous les rappeurs signés chez lui s’en vont…). Le boss du label, reconnaissable aux bruits d’oiseaux qu’il cale dans presque tous ses sons, a en effet publié sur Instagram une vidéo où il célèbre les 1 milliard de disques vendus par son label !

1 milliards de disques, le tout en 20 ans d’existence du label, une belle performance pour quelqu’un que tous les rappeurs US détestent, non ?