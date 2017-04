Alfonse Areola a tenu à mettre les choses au clair.

Depuis ce début d’année, Kevin Trapp est incontestablement le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Alphonse Areola profite du peu de temps de jeu qu’il lui est accordé, comme hier, face à Avranches pour les quarts de finale de la Coupe de France (4-0). D’ailleurs après le match le gardien a donné son sentiment sur la rencontre, ainsi que sur les monégasques et son avenir.

Comment s’est passé ce match face à Avranches ?

« On a fait les choses bien ce soir. Il y a encore quelques détails qu’il faut rectifier mais on a fait le job et on a respecté cette équipe. Le premier but a mis du temps à arriver mais il nous a libérés. Sur les contres, ils étaient assez dangereux, ils l’ont montré plusieurs fois. Le fait d’enchainer les buts en deuxième mi-temps nous a permis de dérouler. »

PSG-Monaco en demi-finale... c’est une habitude maintenant d’affronter les Monégasques ?

« On a hâte de jouer ce match. Il faut en passer par là pour arriver en finale. Pour avoir un titre, il faut battre tout le monde. On n’en a pas marre de les croiser non, c’est comme ça. Je ne sais pas si ça peut avoir un impact sur le championnat. La finale de Coupe de la Ligue leur a mis un gros coup derrière la tête, mais ils vont essayer de ne rien lâcher. »

Personnellement, comment vous êtes-vous senti ?

« Je suis bien. Chaque fois qu’on me donne du temps de jeu, j’essaye de donner le maximum. J’étais à l’image de l’équipe sur ce match. »

Comment vivez-vous cette nouvelle situation de doublure ?

« On me donne du temps, je joue. On verra ensuite. La saison prochaine, c’est une autre histoire. »