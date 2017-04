Spotify va changer les règles du jeu !

​La plateforme Spotify va changer les règles d’accès aux albums…

Alors que Spotify est devenu un des médias les plus importants du rap jeu, le président de la plateforme a fait des déclarations qui pourraient radicalement changer les règles du game. Jusqu’ici, les albums étaient disponibles dès leur sortie (le plus souvent), mais désormais, ça ne sera peut-être plus jamais pareil.

Depuis hier, Spotify a signé un nouveau partenariat avec Universal Music Group, l’énorme maison de disques, pour que les albums de certains artistes ne soient disponibles que pour les utilisateurs Premium, au moins pendant les deux premières semaines après la sortie de l’album.

Selon le PDG de Spotify, Daniel Ek, ‘’tous les albums de tous les artistes ne peuvent pas être relayés de la même manière. A partir d’aujourd’hui, les artistes Universal pourront choisir de relayer leur album seulement en Premium pour les deux premières semaines’’.

Voilà qui va peut-être changer les scores en streaming hallucinants de certains artistes…