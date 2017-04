New-York rend hommage à Tupac d'une façon particulière !

L'évènement ne durera que deux jours…

De son vivant, Tupac Shakur désirait ouvrir son propre café. Le rappeur avait déjà tout prévu sur trois feuilles de papier : des menus, le logo et bien évidemment le nom du restaurant. Un projet qui n'a malheureusement pas pu voir le jour, mais qui prendra vie ce week end !

En effet, le café imaginé par Tupac verra bel et bien le jour du 7 au 9 avril prochain au 178 Ludlow St. Lower East Side à New York. Le temps d'un week-end le restaurant "Sweet Chick" se transformera en "Powamekka Café Tupac Shakur" avec au menu les plats favoris de l'artiste comme le pain de viande, le gumbo ou encore le poulet frit. Cet hommage s'étendra jusqu'au décor composé de photos d'enfance du rappeur, de souvenirs, de poèmes et de merchandising.

Le chef du projet en question s'est exprimé sur cet évènement à ne surtout pas manquer : "La vision créative de Tupac était sans limite. Il était constamment en train de travailler sur des idées qui allaient au delà de la musique et des films. L'une des choses pour laquelle il était passionné était d'ouvrir un restaurant, il a même dessiné des plans et un concept pour le menu. Nous sommes fiers de faire naître le Powamekka Café Tupac."

Rendez-vous donc le 7 avril prochain pour participer à cet évènement unique au monde.