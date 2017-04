50 Cent bientôt de retour au cinéma !

​50 Cent est actuellement en tournage !

Alors qu’il a annulé sa participation à la tournée de Chris Brown il y a quelques jours, 50 Cent a visiblement d’autres projets pour la suite de sa carrière. En effet, si on en croit cette photo qui circule sur les réseaux sociaux, Fifty serait actuellement sur le tournage d’un film.

Le film en question, c’est ‘’Den of Thieves’’, réalisé par Christian Gudegast, et il devrait sortir en 2018. Aux côtés de Fifty seront également présents Gerard Butler, et O’Shea Jackson Jr., le fils d’Ice Cube, déjà présent dans le film NWA.

Un casting qui sent bon le hip hop, on verra ce que donnera ce film !