Nas signe chez Dj Khaled !

​Le rappeur Nas a signé sur le label de Dj Khaled.

Après avoir collaboré plusieurs fois par le passé, Dj Khaled est parvenu à faire signer la légende du rap new-yorkais, Nas, sur son label, We The Best. Cependant, Nas devra déjà livrer un autre album pour Def jam avant de pouvoir officiellement sortir des projets estampillés « Dj Khaled ».

Pour le reste, les détails du contrat sont tenus secrets, mais on sait que « The Lost Tapes 2 » de Nas sera remixé avec des participations de Young Thug, Future, Migos ou encore Drake. Du très beau monde, donc.

De plus, Asahd, fils du DJ, sera producteur exécutif du premier album de Nas sur le label, et le projet s’intitulerait « April Fools ». On a hâte de voir ce que va donner cette collaboration, car, comme Jay’z le disait lors du clahs contre Nas, ce dernier ne sortirait qu’un bon album tous les dix ans, et son dernier classique, l’album collaboratif avec Damia Marley, fêtera ses dix ans dans pas si longtemps que ça !