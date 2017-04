Jok'air sur C8 avec Daphné Burki !

Devinez qui s'est invité sur le plateau de Daphné Burki...

Les rappeurs passent de plus en plus à la télévision, ce qui est une bonne chose pour le mouvement hip hop! Booba, Rohff, et plus récemment Gradur et Lacrim sont par exemple tous passés sur Touche Pas à Mon Poste. L'époque où le rap était boycotté par le petit écran semble toucher à sa fin, et c’est tant mieux.

Ainsi, on a pu voir le rappeur Jok’air être l’invité surprise de l’émission de Daphné Burki sur C8, ‘’La nouvelle édition’’. Il a même posé un petit couplet, sous l’applaudissement du public pourtant pas habitué à des lyrics qui parlent de « joint de paki ».

Comme quoi, le rap peut vraiment faire tomber toutes les barrières !