Sofiane envoie de la force à Lacrim !

​Peut-être bientôt une nouvelle collaboration entre les deux ?

Alors que ''Force et Honneur'', l’album de Lacrim est sorti, les soutiens et les critiques (de la part des fans de Rohff par exemple) pleuvent sur le rappeur du 94. Pour l’instant, tous les titres que Lacrim nous a dévoilé sont des tueries, et frappent là où ça fait mal.

Si les rappeurs sont en général plutôt avares de compliments les uns envers les autres, Sofiane, lui, a décidé d’envoyer de la force à Karim Zenoud, de le soutenir, en publiant sur son compte Instagram une photo de la cover de l’album ‘’Force et Honneur’’, avec en sous-titre un message annonçant qu’il irait acheter l’album très vite.

On rappelle que l’histoire commune entre les deux MCs ne datent pas d’hier, eux qui ont déjà fait des interviews ensemble, mais aussi partagé le micro lors d’un freestyle, en 2010, aux côtés de Rekta et Dany Boss.

Si rien d’officiel n’a été annoncé, certains pensent que Lacrim pourrait être présent en featuring sur le prochain projet de Sofiane… Ce qui serait une excellente idée, vous ne pensez pas ?