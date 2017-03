A Tribe Called Quest sort le clip de ‘’Dis Generation’’ !

​A Tribe Called Quest vient de sortir un nouveau clip, ''Dis Generation''.

Cette année signe visiblement le retour des légendes dans le game ! Après De la Soul, et Busta Rhymes, revoici A Tribe Called Quest, dans un nouveau clip très lourd ! Dans une esthétique noire et blanche plutôt épurée et très efficace.

On y voit les rappeurs du groupe déambuler, se produire sur scène, ou balancer leur flow toujours aussi agréable au milieu des voitures garées. Un clip très simple, sans fioritures, le tout sur une instru très funky, un peu à l’ancienne, qui nous rappelle nos premiers titres écoutés en rap. On peut même voir Busta Rhymes qui est venu lâcher 2 lignes et montrer sa tête dans le clip de ses potes.

Après tout, c’est là-dessus que ATCQ sont les meilleurs, c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans la légende, et c’est là qu’on les attend : un rap doux, pas agressif, qu’on peut écouter pour ‘’chill’’ ou lors d’une soirée posée. Et vous, qu’en pensez-vous ?