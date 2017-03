Mary J Blige invite la crème de la crème sur son album !

​Mary J blige a invité Kanye West, Quavo, Missy Elliott, etc… sur son prochain album !

La reine de la soul Mary J Blige revient prochainement avec un album solo. C’est forcément un évènement, quand on voit la notoriété de la star de la soul R’N’B. Mais là où c’est encore plus fort, c’est qu’elle a invité des poids lourds pour l’épauler sur son projet.

En effet, Kanye West, Quavo, Dj Khaled ou encore Missy Elliott seront présents sur cet album aux cotés de la chanteuse. Elle a également dévoilé la tracklist complet de son projet, qu’on vous laisse découvrir ci-dessous.

L’album devrait sortir le 28 avril, d’ici là, profitez du single ''U + Me'' !

1. Love Yourself feat. Kanye West

2. Thick of It

3. Set Me Free

4. It’s Me

5. Glow Up feat. Quavo, DJ Khaled, & Missy Elliott

6. U + Me (Love Lesson)

7. Indestructible

8. Thank You

9. Survivor

10. Find the Love

11. Smile feat. Prince Charlez

12. Telling the Truth feat. Kaytranada

13. Strength of a Woman

14. Hello Father