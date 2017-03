Asap Rocky présente ses dernières lunettes Dior !

Asap Rocky vient de dévoiler sa nouvelle paire de lunettes Dior.

Décidément, les collaborations entre le monde du style et le rap game sont à la mode en ce moment ! Après Nicki Minaj qui signe en agence de mannequinat, Shay qui fait des shootings à moitié nue sur les toits, c’est au tour d’Asap Rocky de dévoiler le fruit de sa collaboration avec Dior.

La maison française vient en effet de dévoiler sa dernière paire de lunettes collection été 2017, et c’est Asap Rocky qui a été choisi pour les porter, dans le dernier teaser dévoilé par la marque. On y voit le rappeur déambuler dans les rues, et on aperçoit, brièvement le nouveau modèle Dior, les DiorSynthesis.

D’un look un peu rétro tout droit venu des années 70, ça sera sûrement une des pièces indispensables de cet été. Qu’en pensez-vous ?