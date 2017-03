Une comédie musicale sur la vie de Pharrell !

Pharrell Williams n’a pas fini de nous étonner…

La machine à hits internationaux Pharrell Williams est bien décidé à rester un des artistes les plus en vue du moment. Pour ce faire, il a entamé plein de nouveaux projets, notamment dans la mode (il a créé une nouvelle version des Stan Smith), mais aussi dans un domaine où on l’attendait un petit peu plus : la musique !

En effet, Pharrell a annoncé qu’il travaillait en ce moment sur une comédie musicale sur sa vie. Son nom ? « Atlantis ». Elle devrait parler de l’enfance de Pharrell, à Virignia Beach aux USA, et serait inspirée de la comédie musicale « Roméo et Juliette » pour la mise en scène.

Le projet est soutenu par Fox Studios, il sera co-produit par Gil Netter (« L’Odyssée de Pi »), ainsi que d’autres réalisateurs et metteurs en scène de Hollywood, mais rien n’est confirmé pour l’instant.

On vous tient informés dès qu’on en sait plus. Une chose est sûre, ça fera un tabac, comme tout ce que fait Pharrell depuis le début de sa carrière.