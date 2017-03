Wiz Khalifa déclenche la colère des colombiens !

Un selfie qui n’est pas du meilleur goût…

Prendre la pose dans un cimetière et faire partager ça sur les réseaux sociaux, c’est déjà assez bizarre en soit… Le faire avec un gros spliff dans la bouche, c’est encore plus étrange. Et faire ça en Colombie, devant la tombe du tristement célèbre Pablo Escobar, ça n’est clairement pas une bonne idée…

Wiz Khalifa en a fait l’expérience hier, lui qui a posté sur son compte Instagram une photo de lui en train de fumer un gros join en se recueillant devant la tombe de Pablo Escobar, à Medellin. La photo a immédiatement provoqué un énorme tollé en Colombie. Le rappeur US a immédiatement été insulté par les internautes, et remis à sa place par le maire de Medellin : « Cela montre que ce gars n’a jamais eu à souffrir de la violence infligée par des trafiquants de drogue », avant de dire que Wiz défendait la criminalité en agissant ainsi, et qu’il aurait mieux fait d’apporter des fleurs à la victime.

Rappelons que Pablo Escobar n’est pas seulement le principal personnage de la série « Narcos », mais surtout un véritable criminel qui est responsable de près de 4 000 morts violentes en Colombie, dont une attaque d’avion qui a coûté la vie à 107 personnes…

Wiz aurait peut-être mieux fait de s’abstenir en effet…