Kanye West mis à l’amende pour un sample ?

Et pas une petite amende…

Vous vous souvenez du son « New Slaves » de Kanye West ? Un son issu de son album "Yeezus", qui avait rendu fou la plupart des critiques musicaux du monde entier, à cause de son caractère sombre et avant-gardiste.

L’album et ses conditions de fabrication continuent de poser question, encore plus après qu’on ait appris qu’un musicien hongrois, Gabor Presser, a réclamé des droits pour le morceau « New Salves ». Selon lui, Kanye aurait volé le sample d’une de ses chansons sans aucuns accords au préalable.

Le musicien a porté plainte et réclame 2,5 millions de dollars, mais les rumeurs disent que Kanye et l’artiste auraient trouvé un accord à l’amiable pour éviter de finir devant les tribunaux.

Encore un bad buzz pour Kanye…