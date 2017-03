Vald disque d’or !

​Le rappeur Vald vient de décrocher son premier disque d’or.

Ça y est, Vald rentre dans la cour des gros vendeurs ! Le rappeur d’Aulnay-Sous-Bois vient en effet de décrocher le premier disque d’or de sa carrière avec « Agartha », son dernier album. Porté par les singles « Meilleure amie » et « Eurotrap », le CD, sorti le 20 janvier dernier, a pu jouir d’une large diffusion radio, ce qui a bien aidé le MC.

Une belle récompense pour celui qui était encore considéré il y a peu comme un rappeur alternatif, et qui est aujourd’hui en tournée dans toute la France avec ses potes Weedim, Bifty et Suikon’blaz AD.

Maintenant qu’il a acquis la reconnaissance du public et des médias, il n’y a plus qu’à embrayer, et ce premier disque d’or ne sera sûrement pas son dernier !