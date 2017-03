Rick Ross et Gucci Mane préparent un film !

Ça va sûrement être une histoire de calibres !

A peine son album « Rather You Than Me » (sorti le 17 mars dernier), Rick Ross est déjà retourné travailler sur un nouveau projet ! Cette fois, il ne s’agit pas de musique, mais bel et bien de cinéma ! En effet, Rozay a décidé de se lancer dans le grand écran ! Pour tout casser du premier coup, il a appelé un renfort de poids : Gucci Mane !

La nouvelle a été annoncée pendant un live à Atlanta, fief de Gucci Mane (bien qu’il n’y soit pas né). Deux grosses figures du rap du Sud donc (Miami et Atlanta) qui vont collaborer pour créer un film indépendant, voilà qui est une excellente idée.

On sait déjà que Gucci est un bon acteur, avec sa performance dans le film « Spring Breakers ». Pour ce qui est de Rick Ross, il a réussi à faire croire au monde entier qu’il était un gangster international alors qu’il a été gardien de prison. Si ça, ça n’est pas de la performance d’acteur…