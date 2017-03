Lacrim avec Booba, SCH et Ghali sur son album !

​Découvrez la tracklist du prochain album de Lacrim !

Alors que la pression monte autour de la sortie de « Force et Honneur », prochain album de Lacrim, qui sera disponible le 31 mars, le MC du 94 vient de dévoiler la tracklist de son projet, avec en prime tous les invités !

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y a du très très lourd, puisque Booba posera un featuring avec Lacrim pour cet album ! On a hâte de voir à quoi cette première collaboration va ressembler. On retrouve évidemment les habitués comme Sch et Brulux, sans surprise.

Mais pour ce 20 titres, Lacrim s’est doté d’un renfort de poids, et plutôt inattendu : le rappeur italien Ghali! Du très très lourd au programme, puisque personne n’avait été prévenu que ce feat devait figurer sur l’album.

Décidemment, Lacrim sait comment faire pour donner l’eau à la bouche à tous ses fans !