Rohff balance un nouveau son sur Instagram !

Alors que Rohff est en train de peaufiner son dernier album, qui devrait s’appeler « Surnaturel », il est également très présent sur les réseaux sociaux depuis le début du mois. Et notamment sur Instagram, où il a ouvert un nouveau compte, très actif ce mois-ci.

On l’a vu parler foot, voyages, sport, et voilà qu’il nous balance maintenant un son inédit sur Instagram ! Récemment sacré disque d’or pour « Rohff Game », il a voulu nous faire patienter jusqu’au prochain projet, qui ne devrait pas tarder à arriver.

Ce morceau pourrait s’intituler « I Fuck You », et on y retrouve le MC posant son flow toujours aussi affuté, sur une instru dansante. Ça annonce du bon pour la suite !