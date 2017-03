2Pac introduit au Rock and Roll Hall of Fame !

Devinez qui a été choisi pour la cérémonie d’intronisation…

Cela fait maintenant plus de 20 ans que Tupac Shakur est mort. Pourtant, son nom est toujours sur toutes les lèvres, comme si le hip hop n’arrivait toujours pas à s’en remettre. C’est surtout parce que 2Pac a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique, grâce à son charisme et son engagement.

Le rappeur continue de cumuler les distinctions et récompenses, même décédé. Cette fois, c’est le Rock and Roll Hall of Fame qui va laisser rentrer 2pac. Ils estiment que son impact dans la musique, par son vécu, par son attitude, a beaucoup apporté au rock and roll et à la musique en général.

Snoop Dogg a été choisi pour présenter cette cérémonie, et il en a profité pour organiser un concert en hommage à Tupac, au Barclay’s Center. Quoi de mieux pour rendre hommage à une légende de la West Coast, qu'une autre légende de la West Coast?