On connaît la date de sortie de l’album de Kodak Black !

On ne connaît pas la date de sa sortie de prison par contre…

Alors que le jeune rappeur de 19 ans Kodak Black est en prison pour avoir violé plusieurs fois son assignation à résidence (qu’il purgeait pour avoir commis une agression sexuelle et un braquage à main armée), il a tout de même réussi à enregistrer son premier album solo, dont on connaît la date de sortie !

Il sortira le 31 mars prochain, dans une semaine, exactement en même temps que l’album de Lacrim (comment ça il n’y a pas de rapports ?). Après avoir sorti plusieurs mixtapes, comme c’est la coutume aux USA, le rappeur se décide à nous livrer son premier vrai album, « Painting Pictures ».

On n’en sait pas beaucoup plus sur le contenu de ce disque, en revanche on sait que Kodak sera encore en prison quand le projet sortira. On espère qu’il pourra quand même en assurer la promo, et peut-être même, qui sait, le défendre en tournée lors d’une éventuelle date française !