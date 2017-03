Découvrez le futur palace de Drake !

Drake s’est fait plaisir pour sa nouvelle maison…

Drake a gagné beaucoup de sous en un an, avec tous les records de ventes et de streaming qu’il a battu. Et la meilleure manière de le dépenser, visiblement, c’est de s’offrir la construction d’un énorme palace dans la banlieue chic de Toronto !

La maison n’est toujours pas finie, mais un drone a filmé le chantier, et visiblement elle sera gigantesque. Elle disposera d’un bar, d’un terrain de basket, d’un musée, d’une piscine de luxe, mais aussi un spa, beaucoup de chambres, et sûrement un studio d’enregistrement.

On espère que les accusations de plagiat qui pèsent contre lui ne vont pas le contraindre à renoncer à ce rêve…