Un album de Kendrick en préparation ?

Le rappeur a posté un message énigmatique sur Instagram…

Les promos des rappeurs sont de plus en plus énigmatiques et tirées par les cheveux… Des messages énigmatiques, des photos qui laissent spposer, mais jamais rien de clair…. A croire que c’est la mode de ne pas prévenir clairmeent les fans, pour créer de l’attente supplémentaire !

Kendrick Lamar vient d’expérimenter cette nouvelle manière de faire le buzz tout en ne disant rien de concret. Il a publié ce matin une photo énigmatique sur Instagram, où apparaît le chiffres IV. Immédiatement, la toile s’est enflammée et la photo a reçu plusieurs dizaines de milliers de likes.

Si aucun message clair ‘n’accompagne cette image, les rumeurs vont bon train quant à la prochaine parution d’un quatrième projet solo de K.Dot, après « To Pimp a Butterfly », « Good Kid, Maad City », et « Section.80 ».

Aucune confirmation, mais on espère que la toile ne se trompe pas, et que Kendrick est bien en train de nous préparer un nouveau classique !