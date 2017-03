Sultan et Six te dribblent dans « 23 » !

Sultan et Six te passent des alley oop sans problème dans leur dernier clip !

Le basket et le rap ont toujours vécu une longue histoire d’amour, et les références au basket dans le rap sont chaque jour plus nombreuses. Et bien entendu, quand on parle de basket, on parle de Michael Jordan ! Avec leur morceau « 23 », les deux rappeurs Sultan et Six (Six coup MC) font une fois de plus référence à la légende de ce sport.

Dans ce magnifique clip, tout dans le visuel est une référence au basket, jusqu’au lieu dans lequel a été tourné ce clip, la Hoops Factory à Paris, haut lieu d’entrainement de la capitale. Autotune, punchlines référencées au monde du ballon orange, petit twerk, les deux rappeurs ont parfaitement réussi leur coup, sur la prod de Dj Leska.

Un bon son pour s’entraîner aux trois points !