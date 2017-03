Gradur rend hommage à sa « Maman » !

Découvrez le dernier clip du rappeur.

L’histoire d’amour entre les rappeurs et leur mère a toujours été intense. Oxmo, La Fouine, Sch, Sniper, et bien d’autres encore : en fait c’est simple, ils aiment tous leur mère ! Comme tout le monde, oui, exactement.

C’est désormais au tour de Gradur de chanter son amour pour sa mère dans son dernier clip. Le titre est extrait de « Where is l’album de Gradur ? » sorti en fin d’année dernière, et la vidéo tournée par Cedrick Cayla.

La vidéo est très touchante, elle retrace l’histoire d’amour entre une mère et son fils, en partant de la petite enfance jusqu’à la vieillesse, en passant par l’école primaire, la première GAV, la visite des huissiers et tout ce qui fait le quotidien des mères des quartiers populaires. On comprend vite que Gradur veut nous montrer l’histoire de sa propre vie à travers ce morceau.

Même en chantant (avec son autotune tout de même), Gradur arrive à nous parler de la street. Une vidéo pleine d’émotion !