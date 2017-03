Drake accusé de plagiat ?

Drake a une fois de plus été pris en flagrant délit de « sampling »…

Le rap a toujours été une musique qui s’est inspirée des autres genres musicaux, en particulier la funk, la soul, le Rythm’n’Blues, le jazz et bien d’autres encore. Ainsi, lors des débuts du rap, presque toutes les instrumentales étaient faites à base de sample, d’échantillons courts de mélodies mis dans une boucle. Rajoutez à cela quelques percussions et deux trois autres petites choses, et vous obteniez une instru de rap à l’ancienne.

Cette tradition s’est perpétuée, mais récemment, de réels compositeurs comme Travis Scott ou London On the Tracks (et d’autres) se sont mis à réellement inventer leurs prods, ce qui les a immédiatement propulsé sur le devant de la scène. Les véritables producteurs sont de plus en plus recherchés.

C’est dans ce contexte que Drake a choisi de nous sortir un album, « More Life », dont presque 50 % des instrus sont samplées. A priori, rien de mal, sauf quand on veut faire passer son projet pour une nouveauté, une œuvre originale. Alors que tout le monde prend le canadien pour un génie de la musique, la réalité est peut-être plus nuancée que cela, comme semblent indiquer les réactions outrées de quelques fans sur Facebook.

Le MC n'en est d'ailleurs pas à sa première accusation de plagiat, puisqu'on lui avait déja reproché d'avoir fait la même chose sur Hotline Bling. Le rappeur XXXTentacion l'avait aussi accusé d'avoir piqué son style et son flow, provoqant un clash mémorable sur Twitter.

On ne sait pas trop ce qui est vrai ou faux, mais on vous partage cette vidéo où sont recensés la plupart des samples de "More Life".