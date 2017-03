Jacques Séguéla encense PNL !

Jacques Séguéla est fan de l’univers du groupe PNL !

Les éloges de l’élite de la société envers les acteurs du hip hop français sont plutôt rares, même si la tendance va en s’améliorant. Et pourtant, Jacques Séguéla, expert en publicité et marketing, vice-président du groupe publicitaire Havas, vient de confier dans une excellente interview pour le site Surl qu’il était absolument fan de PNL.



Plus précisément, il encense leur maitrise de la communication et de l’innovation dans le street marketing. On se rappelle, entre autres, l’avis de recherche placardé partout dans Paris pour annoncer la sortie du clip/court-métrage « Béné (Pt. 3) », ou de leur insolence lorsqu’ils ont envoyé un signe à leur Planète Rap.

Pour Séguéla, « PNL sont les fils de pub du futur », et venant de lui ça veut déjà dire beaucoup ! Il est également fan du « mariage contre-nature de la violence langagière et de l’imaginaire sensuel du groupe », et affirme que « la mode naît désormais dans la rue ». On ne peut pas le contredire, car après tout, « La banlieue influence Paname, Paname influence le monde » comme le dit Médine.

D’un point de vue plus technique, il salue également leur intelligence, qui leur a permis de récupérer les numéros de téléphone de tous leurs fans (grâce à la plateforme téléphonique mise en place pour l’avis de recherche) et ainsi de pouvoir se connecter au plus près de leurs fans, tout en leur annonçant les dates de leur tournée.