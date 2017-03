Wyclef Jean arrêté et menotté !

Wyclef Jean a passé un très sale quart d'heure…

L'ex membre des Fugees Wyclef Jean vient de passer un très sale moment dans les rues californiennes… Un moment qui est malheureusement bien connu des noirs-américains, qui subissent de plein fouet l'augmentation des préjugés, encore plus depuis l'arrivée de Trump au pouvoir.

En effet, Wyclef s'est fait arrêter et menotté dans la rue pendant 6 minutes, alors même qu'il n'avait absolument rien fait, si ce n'est le fait, sans doute, de ressembler vaguement au suspect d'un vol à main armée. Sans l'intervention d'autres officiers de police, sans doute un peu moins bêtes que les premiers, il aurait été emmené au poste…

6 minutes menotté dans la rue devant tout le monde, à la sortie du studio… Ça en dit long sur l'état de tensions et de suspicions qui règne aux USA depuis un bout de temps maintenant…

Sur son compte Instagram, il raconte son calvaire de cette manière:

"La police m'a demandé de mettre les mains en l'air. Puis on m'a dit de ne pas bouger. J'ai été instantanément menotté avant d'être invité à m'identifier et avant qu'on m'explique pourquoi. Dans le processus, j'ai dit mon nom et leur ai dit qu'ils détenaient la mauvaise personne. Ils ont continué à m'ignorer et j'ai été traité comme un criminel. Je suis sûr qu'aucun père ne veut que ses fils ou filles le voient avec des menottes aux poignets, surtout s'il est innocent. En tant que personne qui a des policiers dans sa famille, j'ai été consterné par le comportement de la police de Los Angeles."