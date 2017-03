P.Diddy accusé de racisme !

Puff Daddy a été entendu par les tribunaux américains pour une bien sombre affaire…

Alors que le rappeur P.Diddy affirmait être devenu milliardaire en février dernier, il est rattrapé par une sombre affaire qui date de 2014… A cette époque, Diddy avait été accusé de racisme par Douglas Goodstein et quatre autres producteurs, qui travaillaient pour P.Diddy et sa chaîne de télé, Revolt TV.

Ce groupe de salariés a porté plainte contre Diddy et sa chaîne parce qu'ils auraient été selon eux licencié de façon abusive. La cause ? Ces employés n'étaient pas noirs. Pour eux, tous les dirigeants de Revolt TV ont été « grossiers, dédaigneux, condescendants envers l'équipe, en traitant le personnel afro-américain d'une manière beaucoup plus amicale et respectueuse ». Ils affirment également avoir été « moins bien traités que les autres employés, qui étaient plus jeunes et afro-américain », avec moins d'expérience.

P.Diddy quant à lui, clame que « Les Caucasiens nourrissaient un racisme contre les afro-américains dans l'équipe ». L'avocat de Revolt TV a déclaré ces demandes sans fondement et qu'elles avaient déjà été rejetées par la Commission de l'égalité des chances pour l'emploi.

Que ça soit d'un côté ou de l'autre, les arguments ne volent pas bien haut… Et dire que le hip hop est censé rapprocher les gens… Une bien triste histoire !