Marsatac dévoile sa programmation !

Il y a du très beau monde à l'affiche du festival Marsatac!

Cette année, les 23 et 24 juin, aura lieu la 19ème édition du festival de musique Marsatac, au parc Chanot à Marseille. Comme lors de chaque édition, on y retrouvera des stars de la scène du rap français, notamment les stars Marseillaise, ainsi que d'autres artistes electro ou rock, puisque le festival s'est diversifié avec les années.

Cette année, on aura peut-être la programmation la plus incroyable de l'histoire du festival ! La grosse surprise (qui n'en est plus vraiment une), c'est la présence de la Fonky Family sur scène, avec l'occasion de revoir ce diable de Le Rat Luciano aux côtés de tous ses acolytes. Au niveau des grosses pointures, Machine Gun Kelly se produira également au festival, ainsi que De la Soul, Birdy Nam Nam, Demi Portion ainsi que Vald.

Pour ceux qui écoutent autre chose que du rap (c'est bien aussi, parfois), Die Antwoord, Tommy Cash, Kid Francescoli ou encore le fabuleux DJ français Mr Oizo seront également de la partie. Ainsi que beaucoup d'autres, et plutôt que de vous faire la liste on vous met la programmation au complet en bas de l'article.

Pour assister aux deux jours de scène, le pass vous coûtera 64 euros. C'est un peu cher, mais au vu de la liste d'invités, c'est sûrement un bon investissement !