OT Genasis et 2 Chainz cherchent le plus gros boule!

Vous vous souvenez d’OT Genasis ? Mais si, souvenez-vous, c’était l’interprète génial du tube « CoCo » et son refrain génial. Un peu retombé dans l’oubli depuis, il continue pourtant à sortir quelques bons sons comme « Cut It », avec ce flow découpé qui le caractérise si bien.

Accompagné de 2 Chainz pour le morceau «Thick», ils ont mis les moyens dans le clip du morceau. Casino, sûrement à Las Vegas, danseuses, machines à sous, filles très légèrement vêtues : les deux rappeurs se sont mis bien.

Les deux ont d’ailleurs mis leurs plus beaux vêtements (les chaines pour 2 Chainz, indispensables), et préparé leurs gestuelles les plus décalées. Bref, du bon divertissement à l’américaine !

O.T. Genasis Feat. 2 Chainz - Thick | New Video

Fresh from SXSW, O.T. Genasis links up with 2 Chainz at Onyx in Atlanta. The duo connects to host a THICK challenge in search of an A1 Georgia peach. Thick is available on iTunes now! https://goo.gl/A4HXGd