Gucci Mane va sortir son autobiographie !

Il en a déjà dévoilé un petit morceau…

Les rappeurs US ont en général une vie bien agitée, qui pourrait remplir plusieurs films ou plusieurs polars. 50 Cent, Jay-z ou encore Snoop Dogg l'ont bien compris, et ont ramassé un beau pactole grâce à leurs autobiographies respectives.

Cette fois, c'est au tour de Gucci Mane, auto-proclamé king d'Atlanta (alors qu'il est né à Birmingham) ; de sortir son livre sur sa vie. Le bouquin sera publié chez la maison d'édition Simon&Schuster, et il est intitulé The Autobiography of Gucci Mane, tout simplement. Il sera en vente à partir du 19 septembre 2017, soit dans 6 mois.

Si une autobiographie est censée être écrite par la personne, Gucci s'est tout de même associé à la plume de Neil Martinez-Belkin, journaliste rap, pour l'épauler dans ce travail. L'ouvrage devrait se concentrer sur les évènements qui ont fait du rappeur une telle légende du rap, entre sa boulimie en studio, ses addictions à la codéine (qu'il a aujourd'hui cessé de consommer) et autres substances, ses clashs, et bien sûr ses démêlés avec la justice.

Gucci Mane affirme d'ailleurs que l'écriture de ce livre a été commencé en prison (dont il est sorti depuis un an à peine), et que ça lui a permis de tenir sans devenir fou.

Et si le meilleur livre de la rentrée était cette biographie de Gucci ? Plus que 6 mois pour le savoir ! En attendant, on vous dévoile le premier extrait de son œuvre : la couverture !