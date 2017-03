Quarteron s'entraîne sur du Rohff!

Devinez quels ont été les artistes choisis par les deux combattants…

Alors que le buzz monte en flèche autour du combat du 23 mars entre Patrice Quarteron et James Wilson, les deux boxeurs ont décidé d’en rajouter dans la mise en scène de leur clash. Après la descente de Wilson au club de Quarteron, les deux rivaux ont décidé de poster une vidéo de leur entrainement respectif.

Quarteron, fidèle à lui-même, apparaît dans la vidéo enchaînant coups de poings et déclarations menaçantes (« Je vais t’arracher la tête je vais te péter tes dents »), le tout sur "En Mode" de Rohff.

Quand à James Wilson, jamais avares en piques et en punchlines, il s’est conté d’apparaître en courant, faisant des pompes et enchaînant les directs. Le tout sur une bande son signée… Booba ! Quarteron devrait apprécier.

Une manière comme une autre de faire perdurer le clash Booba Rohff...

On ne sait pas ce que va donner ce combat, mais on a hâte d’y être ! Et vous ?