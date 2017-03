Un nouvel album de Travis Scott !

Encore un nouveau projet pour le kid de Houston Travis Scott, avec une belle surprise !

Travis Scott est décidemment un des artistes les plus productifs du rap game. Après une année 2016 conclue avec un album studio et une mixtape, ainsi que de nombreuses collaborations, le rappeur / producteur Travis Scott a sorti en ce début d’année un mini film nommé « Birds In the Trap » inspiré de son dernier album.

Pourtant, le rappeur ne se repose pas sur ses lauriers, et a déjà prévu un prochain projet avec du très très lourd pour venir l’appuyer ! En effet, c’est sur Twitter qu’il a annoncé qu’un album entre lui et Quavo était en préparation : “Ne vous inquiétez pas, ce projet huncho x cactus jack arrive bientôt” (cactus jack est le nom du label de Travis, et huncho le surnom de Quavo sur Twitter). Plus qu’une préparation, Travis a affirmé que l’album arrivait, on peut donc imaginer que lui et Quavo ont déjà bien travaillé et que le projet arrive.

Si pour l’instant peu de choses ont fuité, et qu’il n’y a toujours pas de date de sortie, ce disque s’annonce comme une des plus grosses sorties US de l’année.