Young Thug balance un énorme ''Smash'' !

Le Jeune Voyou vient de dévoiler son nouveau son ''Smash''.

Young Thug est retourné en studio, et visiblement, il avait envie de tout déchirer ! Quasi absent du rap game (pas de solo) depuis la sortie de sa dernière mixtape « My Name is Jeffery » en août dernier, le Jeune voyou juppé comme il est surnommé, par Alkpote revient avec du très très lourd.

Finies les expérimentations et les démélés judiciaires (pour le moment), le MC d'Atlanta est retourné à ses premiers amours avec le super-producteur London on The Track, et la collaboration est une fois de plus extrêmement réussie.

On espère bien entendu que ce son annonce la sortie d'un nouveau projet, mais rien n'a fuité pour l'instant. On vous tient au curant bien entendu.

En attendant, on vous laisse apprécier cette nouvelle tuerie !