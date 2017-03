Ninho disque d'or !

Le rappeur du 91 décroche l'or avec sa mixtape « Maintenant Ils le Savent ».

Ninho est en pleine bourre depuis plus d'un an maintenant. Il multiplie les collaborations avec les plus gros MC's de l'Hexagone, comme sur « Grand Paris » avec Médine, et abreuve le public de projets.

Ses efforts ont été récompensés par la SNEP, puisque le MC vient de décrocher un disque d'or (50 000 exemplaires écoulés en prenant en compte les équivalents streaming), pour sa mixtape « Maintenant Ils le Savent » sortie en octobre 2016. Une performance très respectable pour un MC qui faisait encore partie de la catégorie des révélations jusqu'à il y a très peu de temps.

Cette récompense et la reconnaissance du public en font maintenant un incontournable, et le public l'attend au tournant pour ses prochains projets !

Félicitations à Ninho en tout cas, on lui souhaite bonne route pour la suite !