Le combat Mayweather vs McGregor le 10 juin ?

La tension monte d'un cran entre les deux combattants Floyd Mayweather et Conor McGregor.

Cela faisait plusieurs mois que les deux combattants se chauffaient par presse et réseaux sociaux interposés. Et désormais, plus rien ne semble s'opposer à ce qui pourrait bien être le fight du siècle entre Conor McGregor et Floyd Mayweather.

Longtemps on a cru que la fédération d'UFC bloquerait McGregor et l'empêcherait de faire le combat, à cause du contrat d'exclusivité liant les deux parties. Maintenant que Dana White, patron de l'UFC, a donné son feu vert, plus rien ne semble empêcher le combat de se tenir !

Il pourrait s'agir du plus gros évènement jamais vu en pay-per-view, en terme de spectateurs mais aussi de flux d'argent générés. Et il paraîtrait que la T-Mobile Arena de Las Vegas a déjà été réservée pour le 10 juin…

Une affaire bouillante à suivre !