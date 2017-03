Mais que fait Didier Deschamps ?

Génération black, blanc sans beurre...

Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 24 joueurs convoqués pour affronter le Luxembourg le 25 mars et l’Espagne le 28 mars.

Gardiens : LLoris, Costil, Areola

Défenseurs : Koscielny, Sagna, Umtiti, Kimpembe, Sidibé, Mendy, Kurzawa, Rami.

Milieux : Pogba, Rabiot, Kanté, Matuidi, Tolisso, Lemar.

Attaquants : Giroud, Griezmann, Gameiro, Thauvin, Payet, Dembélé, Mbappé.

Mais, mais, mais… C’est que Didier Deschamps se fout encore de notre gueule ou bien je rêve ? Toujours pas de 82e sélection pour Karim Benzema ? Pas de Lacazette ?

Interrogé sur les quatres nouveaux joueurs sélectionnés en Bleu, il a déclaré :

« Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Mais bon, tout le monde y est passsé. Comme vous le savez, j'ai le choix parmi de très nombreux bons joueurs, notamment dans le secteur de jeu offensif. »

Le sélectionneur a encore décidé de faire sans l’attaquant madrilène. Ce n’est pas comme si on parlait du meilleur buteur français dans l’histoire de la Ligue des Champions, d’un joueur qui évolue aux côtés de Cristiano Ronaldo, Modric, Ramos et d’autres monstres. D’ailleurs son CV ne parle pas pour lui, la saison dernière il a remporté la Ligue des Champions et cette saison il lutte pour ne pas être relégué à la deuxième place derrière une petite équipe presque inconnue appelée Barcelone.

Pourtant, Noël Le Graël avait affirmé que le buteur français était sélectionnable.

« Il est sélectionnable, donc Didier fait ce qu’il veut »

« Il y a des jeunes impressionnants, et il y a eu un Euro très qualitatif, donc c’est difficile. Benzema n’est pas pris aujourd’hui, mais la porte n’est pas fermée définitivement. Je considère toujours que Karim Benzema est un grand joueur, mais actuellement il n’est pas sélectionné. Didier l’a souvent soutenu alors que la presse n’était pas très favorable à la qualité du joueur. Je trouve qu’il s’est bien sorti d’un contexte pas facile. Il est fort techniquement et a des lacunes humaines, mais j’ai un peu plus de tendresse pour lui que pour ceux qui sont élevés – je ne vais pas dire dans des cocons – mais dans d’autres éducations »

Voici sa réponse à tout ce cinéma dans l'hexagone .

Et Alexandre Lacazette ?

« Il fait ce qu'il faut, après j'ai des choix à faire. Il fait partie de ceux qui auraient pu être appelés. Alex est performant, il marque beaucoup de buts, ça fait partie des choix difficiles. Il doit être déçu, mais rien n'empêche qu'il vienne un jour avec nous. »

OK DIDIER !

On a cramé la conversation entre Adil Rami et D.D…

Oui comme le dit le président de la Fédération Française de Football, Didier Deschamps fait tellement ce qu’il veut qu’il donne sa chance à un joueur incroyablement bourré de talent. Un gaucher qui fait penser à Messi dans sa conduite de balle sur son couloir droit, à Robben quand il décide de rentrer sur son pied gauche et à Neymar tellement il a le don de rendre fou son adversaire directe. Un génie que les marseillais appellent Thauvin ou Thauvinho si vous aimez le joga bonito. D’ailleurs D.D dit de lui qu’il est constant, régulier, de très bonnes statistiques cette saison. Il connait bien ce poste d’ailier droit, qui est très spécifique. Les défenseurs sont prévenu Flotov' is back to game.

Ou alors quand Thauvinho invoque les dieux de la virgule de Ronaldinho !

Concernant le cas Olivier Giroud, Ahmed Sylla est ulta validé.

Une vidéo qui est encore d'actualité, le selctionneur a du faire des choix.

En revanche, nous sommes contents pour Benjamin Mendy, il mérite amplement sa sélection. Depuis qu’il a signé à Monaco il est en constante progression. Force et félicitations à toi !

D’ailleurs Daniel Riolo et Eric Di Meco, il y a quelques moi avaient déclaré sur RMC qu’ils mangeraient un rat tous deux si Mendy devenait un jour international. Evidemment l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à les piquer avec humour sur Twitter après l’annonce de sa convocation chez les Bleus.

Alors so comman le rat ?

Dans la rédaction, nous avons les frissons face au fabuleux destin de Kylian Mbappé, il y un an il avait déclaré « Je veux devenir footballeur professionnel », cette saison c’est 17 titularisations pour 16 buts et 6 passes décisives ! Regardez ce qu’il avait partagé sur Twitter il y six mois.



Oui Kylian Mbappé à 18 ans ! Il est le premier joueur né après la victoire au Mondial 1998 à être appelé en Equipe de France. En conférence de presse, les journalistes ont évoqué une comparaison entre Thierry Henry et le jeune joueur, le sélectionneur à repondu :

« Je n'aime pas trop comparer les joueurs de générations différentes. Ils ont des points communs, oui, mais Thierry Henry a déjà fait une énorme carrière. J'espère la même chose pour Kylian mais on n'y est pas encore. »

« C'était le bon moment pour qu'il vienne avec nous. »

Ousmane Dembélé c’est la fierté nationale ! Nous sommes heureux pour toi mon gars, tu le mérites amplement. La jeune pépite fait l’unanimité en Allemagne. Le quotidien allemand de Fussball Transfers a déclaré :

« C’est la meilleure recrue estivale du Borussia Dortmund. »

Auteur de seulement 4 buts mais 13 passes décisives toutes compétitions confondues, ce ne sont pas ces stats là qu’il faut retenir mais plutôt ses courses folles où il mange ses adversaires avec une facilité alarmante pour son jeune âge.

Bon le pire c’est qu’il ne nous laisse pas le choix, nous sommes obligés de positiver… On dira que cette liste est une bonne occasion pour notre Didier national de tenter quelques trucs.

