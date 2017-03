Djadja et Dinaz ont un ''Mauvais Comportement'' !

Découvre le dernier clip de Djadja et Dinaz : Mauvais comportement extrait de l'album "Dans l'Arène" enfin disponible !

Après le succès de leur premier album "On s'promet" certifié disque de platine, les deux rappeurs de Meaux débarquent en 2017 avec un nouveau projet qui mettra tout le monde d'accord.

Intitulé "Dans l'Arène", cet album de dix-sept titres est officiellement dans les bacs depuis aujourd'hui et pour l'occasion, Djadja et Dinaz ont dévoilé le single "Mauvais comportement" en direct du Maroc.

En Maserati, sur une grosse cylindrée ou encore dans une villa de luxe, les deux frangins ont définitivement percé et n'hésite pas à le montrer par-delà les paysages somptueux du Maroc.

Sur la prod entrainante de Handyykapz, Djadja et Dinaz parlent de leurs vies passées et n'oublient pas le quartier. Découvre ce titre transpirant de bonheur et n'hésite pas à te procurer l'album "Dans l'Arène" disponible depuis aujourd'hui, on attend vos avis !