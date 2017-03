Method man aura son émission de Battle Rap à la télé !

​Method Man va animer une émission de Battle Rap à la télé.

La légende du rap Method Man n'en finis pas de promouvoir le rap game et la culture hip hop dans sa globalité. Après plus de 25 ans de rap, le MC a décidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc en allant explorer des domaines jusqu'ici inconnus comme par exemple la télévision.

Celui qui avait déjà fait un tabac dans l'excellent film How High se voit maintenant confier le rôle d'animateur dans la nouvelle saison de « Drop the Mic », un late show basé sur le hip hop, l'humour et le battle. Extrêmement populaires, ces late shows font un carton en audience aux USA, et Method Man pourra donc très bientôt toucher toutes les couches de la population avec son talent. Une excellente nouvelle pour la culture hip hop !

Allié à James Corden et Hailey Baldwin, Meth' prendra les commandes de l'émission le 2 mai prochain, sur CBS.