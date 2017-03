Will Smith serait-il en train de se transformer en Oncle Phil ?

Le rappeur acteur a posté un étrange cliché qui a affolé la Toile.

Will Smith a plus ou moins mis de côté la musique ces dernières années, en se concentrant plus sur sa carrière d'acteur et sa vie de famille. Il a notamment permis à son fils de jouer dans un de ses films et de devenir connu mondialement.

Lors d'un voyage au Zimbabwe, l'expert en séduction de Hitch a tenté le saut à l'élastique et a partagé son expérience via une vidéo sur les réseaux sociaux. Cette vidéo et les images qui en sont extraites sont rapidement devenues virales, mais pour des raisons inattendues.

Un utilisateur de la plateforme Reddit a remarqué sur la photo où Will Smith a la tête à l'envers que l'acteur ressemblait très fortement à un autre personnage de la série Le Prince de Bel Air…

Will ressemble en effet comme deux gouttes d'eau à Oncle Phil ! Les nostalgiques de la série ont donc immédiatement remarqué la ressemblance, et ont exprimé leur volonté d'un remake de la série avec Will Smith en Oncle Phil (l'acteur jouant Oncle Phil est mort en 2013 à 68 ans). Nostalgie quand tu nous tiens…

Et oui, le rappeur a bien changé depuis l'époque Prince de Bel Air!