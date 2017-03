MHD single de platine avec ''Afro Trap pt 7'' !

Le jeune MHD continue à péter tous les scores avec ses freestyle « Afro Trap ».

Après avoir atteint le million de followers sur Instagram, MHD continue à atteindre des sommets, grâce à un de ses singles. C'est le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) qui a lancé l'information sur Twitter : MHD est single de platine avec « Afro Trap pt.7 » (La puissance).

Le syndicat précise que le titre a atteint plus de 20 millions en équivalent streaming. Un excellent score, et ça peut encore augmenter ! On lui souhaite le même succès avec la partie 8 et 9.

La puissance gros, que la puissance.