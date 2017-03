Kodak Black sort des clips même en prison !

Kodak Black fait sortir son nouveau clip alors qu'il est en prison.

Kodak Black est une des révélations du rap US de l'année dernière. Le jeune rappeur de 19 ans né en Floride a une vraie street-credibility outre-Atlantique, puisqu'il multiplie les condamnations et les allers-retours en prison depuis son plus jeune âge. A peine quelques mois après sa sortie de prison pour deux affaires de braquage et d'agression sexuelle, il est retourné derrière les barreaux, parce qu'il ne s'est pas présenté à ses contrôles judiciaires.

Mais ces allers-retours ne semblent pas entamer la créativité et la productivité de Kodak. En effet, même derrière les barreaux, le jeune rappeur du Sud vient de sortir un nouveau clip, qui parle justement du temps qu'il a perdu derrière les barreaux : « Too Many Years », en featuring avec PNB Rock. Un clip dans une ambiance plutôt gangsta et déjantée, mais un peu mélancolique également.

On espère qu'il sera vite dehors pour nous balancer d'autres tueries !