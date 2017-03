Rick Ross plus chaud que jamais dans ‘'Dead Presidents'' !

​Rick Ross est au top de sa forme dans son dernier titre « Dead Presidents ».

A deux jours de la sortie de son album « Rather You Than Me », l'heure est venue de tirer un premier bilan des extraits déjà sortis jusqu'ici, comme « I Think She Like Me » avec Ty Dolla Sign, puis « Trap Trap Trap » avec les participations de Wale et Young Thug, ou encore « She On my dick » avec l'excellent Gucci Mane. Jusqu'ici, c'est un quasi sans fautes, et on a l'impression que Rozay va nous balancer un album plus gansta que jamais.

Cette impression est confirmée par « Dead Presidents », dernier extrait de l'album sorti hier. Et le MC de Miami a une fois de plus ramené du lourd pour lui prêter main forte, puisque Future, Young Jeezy et Yo Gotti sont présents sur le morceau. Dans une ambiance énervée, Rozay clame son amour pour l'argent (Dead Presidents = dollars, où figurent les têtes des anciens présidents morts des USA) au côté de ses acolytes.

Nas, Meek Mill, Chris Rock ou encore Def Loaf seront également présents sur l'album. Rendez-vous dans deux jours pour la sortie du projet !